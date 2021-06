Ábalos dice que la foto de Colón es la del fracaso, la vergüenza y la derecha dividida

Los indultos que el Gobierno pretende conceder a los presos independentistas han estado por primera vez encima de la mesa de la Ejecutiva socialista que no se reunía desde hace tres semanas. No ha estado Pedro Sánchez que se encuentra en Bruselas participando en la Cumbre de la OTAN, pero el número 3 del partido José Luis Ábalos ha querido zanjar las críticas y transmitir ha dejado claro que el PSOE apoya "completamente" la medida de gracia. "No hay ninguna objeción, ninguna crítica", ha proclamado.