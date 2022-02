Abascal dice que Vox puede ser "muy pronto" el primer partido al frente de la alternativa al "sanchismo"

Santiago Abascal no quiere hacer sangre de la guerra interna en el PP entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso que tiene al partido en una situación crítica, pero ya advierte que Vox puede ser "muy pronto" el partido "que se ponga al frente de la alternativa" al "sanchismo" . En una rueda de prensa en la sede nacional de la formación, Abascal habla del sentimiento de "zozobra y desesperanza" de los españoles estos últimos días y muestra su preocupación porque la situación de "debilidad" del PP dificulte la alternativa a Pedro Sánchez. Alerta del riesgo de que "la mayoría política contra Sánchez no sume".

"No nos regocijamos en crisis ajenas" , ha proclamado Abascal en su primera comparecencia pública desde que estallara la crisis entre los populares. El líder de Vox, que dice desconfiar de los datos demoscópicos, ha hecho referencia a que alguna encuesta sitúa a su partido como segunda fuerza con más del 20 por ciento de los votos, "pisándole los talones al PSOE", ha señalado. Eso sí, ha enfatizado que "el único sorpasso que nos interesa es el sorpasso al PSOE" . Un partido, que según él, se ha aliado con "los enemigos de España y el orden constitucional".

Para Abascal, el "mayor drama" de la alternativa al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es que los votantes del PP y Ciudadanos acaben en la abstención . Por eso, dice que lamenta y no puede celebrar la crisis de los populares. "Esperamos que se resuelva pronto" . El presidente de Vox ha evitado en todo momento entrar en el fondo de la batalla interna y no ha querido pronunciarse sobre si Pablo Casado o su número dos, Teodoro García Egea, tienen que dimitir.

Preguntado sobre la posibilidad de que Vox registre ahora una moción de censura, Abascal ha confirmado que no van a utilizar el momento "de zozobra y confusión" que vive el PP para presentarla. Reivindica que es un buen instrumento y que no ha renunciado a ella, pero insiste en que no la utilizarán en estas circunstancias. En cualquier caso, "ahí queda", ha expresado Abascal.