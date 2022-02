Abascal, sobre la guerra interna del PP: "Creo en la presunción de inocencia. No me gustan las cazas de brujas"

"Creo en la presunción de inocencia. No me gustan las cazas de brujas ni los juicios mediáticos. Voy a ser cauto" , ha señalado Abascal en una entrevista a Ideal, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la crisis del PP.

En su opinión, las consecuencias de esta guerra para el PP "no pueden ser positivas" . "Pero no puedo alegrarme porque los partidos articulan la vida democrática. Lo observo entre triste y consternado" , ha apuntado.

No obstante, el líder de Vox ha resaltado que no cree que esta guerra interna del PP vaya a afectar a sus relaciones con los populares. "No lo creo. Afectará a su intención de voto", ha precisado.