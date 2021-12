Acabar con Madrid Central: la petición 'imposible' de Vox para romper con Almeida

Vox, vino a decir el alcalde, solo tiene una idea entre ceja y ceja: acabar con el Madrid Central que puso en marcha Manuela Carmena, luego reconvertido, que no eliminado del todo, por el actual equipo de gobierno del PP. Para Vox es poco menos que una obsesión. Lo ha planteado como un sí o sí, y cabe que no sea otra cosa que una coartada para justificar su ruptura con Almeida, por razones que van más allá de las cuentas del año que viene, dado el hecho que lo que pide no es que sea difícil, es como quien dice casi imposible.