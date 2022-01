Albares reivindica el mando de Sánchez en acción exterior frente al 'No a la guerra' de Podemos por Ucrania

En un primer momento los ministros de Podemos optaron por el silencio, pero este viernes, la titular de Igualdad, Irene Montero , ha afirmado que España es "con rotundidad, el país del no a la guerra ". "Apostamos por la paz, la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, el diálogo y la diplomacia", ha enfatizado la ministra.

Las dos han recuperado la bandera del 'No a la guerra' que enarbolaron en 2003 tras la invasión de Irak por parte de Estado Unidos, pero ninguna ha hablado de "error". Han medido sus palabras para no entrar directamente en un choque frontal contra una decisión del presidente. Nada que ver con la vehemencia de Iglesias que llegó a decir: "Sería una gran torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el 'partido de la guerra' con el PP ".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también se ha apresurado a decir que "no va a haber ningún tipo de problema" en el interior del Gobierno en relación a la posición de España. Ha pedido no entrar en especulaciones para no distraer el foco ante un tema muy delicado.