Garzón se reafirma en sus palabras: "Lo que dije es impecable" y no se siente desautorizado por Sánchez

“Lo que dije es impecable. Reivindico lo que sí dije”. Así de rotundo se ha mostrado Alberto Garzón respecto a la polémica que ha generado su entrevista en el diario 'The Guardian' sobre las macrogranjas y que ha provocado un incendio también en el Gobierno de coalición. En una entrevista en La Sexta, el ministro de Consumo no teme “ahora mismo” por su cartera. “Mi cargo no está en peligro. Pero no depende de mí”.