Alberto Muñagorri sufrió un atentado con 10 años: "El final de ETA fue una buena noticia que tardó mucho en llegar"

ETA le dejó sin pierna siendo un niño pero no siente "ni rencor, ni odio"

El fin de ETA fue "una buena noticia" que "tardó en llegar"

Insta a que se borren las pintadas a favor de ETA de las calles de Euskadi

Siendo un niño de sólo 10 años, un artefacto explosivo escondido en una mochila tirada en plena calle y cargada con medio kilo de explosivos estalló y le arrancó una pierna, le dejó sin la visión del ojo derecho y con un 40 por ciento menos de audición.

Fue en Rentería (Guipúzcoa), su pueblo. El mismo lugar en el que Alberto Muñagorri sigue viviendo 39 años después. Impresiona escuchar de su boca que no siente “ni rencor, ni odio”. Esa semilla no ha germinado en él, a pesar de lo mucho que ha sufrido, gracias a que su madre así le educó. "Me dijo que tenía dos opciones o quedarme en un rincón o tirar para adelante y que debía hacerlo perdonando y no odiando", explica. Hoy, 10 años después del anuncio del fin de ETA, Muñagorri echa la vista atrás. El final de la violencia “fue una muy buena noticia”, aunque añade rápidamente "tardó demasiado en llegar”.

25 pesetas y un partido de fútbol

De aquel 26 de junio de 1982 apenas recuerda nada, no sabe si le dio o no una patada a la mochila, tal y como narró su padre. Sólo que aquella mañana salía de su casa, con 25 pesetas en el bolsillo para chuches, y se dirigía a buscar a sus amigos para jugar al fútbol. No llegó. A escasos quince metros de distancia de la entrada de un almacén de Iberduero, en la plaza Aralar, una mochila cargada con explosivos estalló dejándole gravemente herido. Tras más de cinco horas de intervención en la clínica de la Cruz Roja en San Sebastián, Alberto pasó dos semanas en la UVI y más de dos meses ingresado.

Al despertar no recordaba porque estaba en el hospital y cuando supo que le habían amputado la pierna el mazazo fue tremendo. Lloró mucho y le costó volver a lo que quedaba de su vida anterior al atentado. Durante años no se sintió apoyado aunque desde el fin de ETA, Muñagorri ha percibido un cambio. Gente que antes nunca lo había hecho, le preguntan cómo está o cómo vivió el atentado. Se muestra comprensivo: “Nunca es tarde, igual antes tenían miedo, no se atrevían”.

Borrar las pintadas a favor de ETA

Sin embargo, aún hay cosas por hacer. Para Muñagorri las pintadas de apoyo a ETA o a sus presos que todavía pueden verse sobre las paredes de muchos pueblos de Euskadi siguen siendo como sal en sus heridas. Tras el final de la violencia ese tipo de expresiones insiste en que “no deberían tener cabida hoy en día”.