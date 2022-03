Feijóo da el paso y anuncia su candidatura para liderar el PP: "Vengo a ganar Pedro Sánchez"

A pesar de que todo el mundo dentro y fuera del PP lo daban por hecho, Feijóo ha hecho el anuncio definitivo a su manera. Controlando los tiempos y ante los suyos. El barón gallego ha reunido a la Junta Directiva del PP de Galicia, y allí ha materializado una decisión que ha calificado de “precipitada y muy meditada” , entre los aplausos en pie de los suyos. "Yo no estoy en política para desentenderme" , ha afirmado.

Feijóo ha justificado este paso adelante porque los acontecimientos de las dos últimas semanas le han obligado a tomar una decisión que "ni ha sido buscada, ni ambicionada”, entre gritos de ¡presidente!. Detrás de su decisión, a diferencia de 2018 cuando se echó atrás en el último momento, plantar cara al Gobierno de Sánchez, porque "no está a la altura" de los retos de España.

No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez

" No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez . Y creo que es posible ganarle. Garantizo un Gobierno sereno, solvente, el que necesita España", ha dicho en un discurso que sonaba más al de un candidato a la presidencia del Gobierno, y no el de un candidato que sólo aspira presidir el PP.

El presidente de la Xunta ha prometido un partido unido y solvente, y que "diga no cuanto toque no, y diga sí cuando toque decir sí", y un "proyecto maduro". Toda una enmienda a la totalidad al PP de Casado de estos tres años y medio. Aún así, Feijóo ha querido ser benevolente con el todavía líder del PP. "En esta vida no se acierta siempre", ha dicho.