Feijóo suma apoyos antes de anunciar si liderará el PP

Ayuso intervendrá en el cónclave de hoy. No será el único reproche que escuchará Casado, aunque los dirigentes populares se han conjurado para "no hacer sangre"

No será el único reproche que hoy tendrá que escuchar Casado. Son numerosos los dirigentes territoriales del PP con ganas de saldar cuentas, aunque “la consigna es no hacer sangre”, confirma a NIUS un barón autonómico. “Sería deseable que no ocurriera. No es necesario”, defiende otro veterano dirigente, partidario, -como casi todos-, de pasar página cuanto antes.