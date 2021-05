Alberto Rodríguez sigue en el Congreso tras dejar la Secretaría de Organización de Podemos

El secretario de Organización en funciones de Podemos y diputado en el Congreso, Alberto Rodríguez , ha anunciado que dejará sus actuales cargos y no optará a las primarias para formar parte de la nueva dirección del partido, que saldrá de la cuarta Asamblea Ciudadana.

Su renuncia a formar parte del Ejecutivo de Podemos se une a la del exsecretario general de la formación morada Pablo Iglesias , que abandonó todos los cargos políticos tras las elecciones madrileñas del 4 de mayo . Su marcha ha motivado que la formación convoque una nueva Asamblea Ciudadana para reemplazarle y elegir una nueva dirección estatal, de la que el diputado canario ya no formará parte.

Su marcha "no tiene nada que ver con la injusta persecución judicial"

“Me pondrán juzgar mil veces, me podrán condenar sin pruebas un millón de veces. Va a dar igual, esto no va a modificar ni un centímetro nuestro camino para avanzar en conquistar derechos sociales”, ha enfatizado para apostillar que la “estrategia de criminalizar” la protesta y “represión de la disidencia no es nueva”.