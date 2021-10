Alberto Rodríguez vuelve a su trabajo de obrero industrial: "Vuelvo a mi curro, a ganarme el pan"

Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1981), ex portavoz de Empleo y Pensiones, fue inhabilitado la pasada semana por el Congreso tras la sentencia del Tribunal Supremo por agresión a un policía, escribe: "Vuelvo a mi curro, a mi profesión, a ganarme el pan y continuar aumentando experiencias vitales y luchas junto con mis compañeras de la fábrica a las que tanto he echado de menos. Es un paso fácil para mí, siempre supe que llegaría y jamás lo pretendí esquivar." Y añade: "Me parece sano, honesto y coherente hacerlo".