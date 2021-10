Alberto Rodríguez seguirá siendo diputado del Congreso a pesar de la condena del Supremo

No es un documento vinculante, pero a él se han aferrado el PSOE y Unidas Podemos para permitir que el diputado conserve su acta. Los dos partidos que integran el Gobierno de coalición han asumido que la sentencia del Alto Tribunal no afecta a la condición de diputado. Enfrente se han situado PP y Vox que insisten en que Rodríguez debe ser despojado de su escaño en aplicación de esa sentencia. Ya anuncian que recurrirán ante la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo para que se pronuncien.

Los servicios jurídicos consideran que al sustituirse la condena de prisión por una multa de 540, que ya está pagada, la sentencia no debe tener efectos en su condición de diputado: "No cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez" . Sostienen que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado la pérdida del escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

Los letrados consideran que "el literal del auto de ejecución" de la sentencia no "impone ninguna obligación para la Cámara y, en particular, no prevé la privación del cargo". Sostienen que teniendo en cuanta que esa consecuencia sería de la "máxima gravedad" porque incide de forma directa en el derecho fundamental que contempla la Constitución, "parece razonable pensar que, en la medida en que no se deduce de manera inequívoca de la normativa aplicable, de haber sido procedente, se hubiera contemplado de forma expresa y taxativa por el Tribunal, bien en la sentencia, bien en el auto de ejecución de la misma".