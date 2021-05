Un alcalde de Castellón responde a una pintada en la que le llaman maricón: "¿Ahora te enteras? Me indigna que ensucies el pueblo"

En una de ellas, realizada en la calle Pintor Ferrer del municipio, la víctima es el regidor de la localidad, Samuel Falomir. "El alcalde es maricón", reza el graffiti. Un insulto que ha recibido la rápida y genial respuesta de la víctima en Twitter. ¿Ahora te enteras?, pregunta Falomir en su cuenta personal en la red social. "No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo", concluye. Una contestación que ha provocado el aplauso y los mensajes de ánimo al edil. "Cuando la vi pensé en contestarle con indignación, pero pensé que si veían que me había molestado lo volverían a hacer. Se me ocurrió poner eso y se lo consulté a mi pareja y le pareció perfecto", explica Samuel Falomir.