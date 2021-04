Ada Colau abandona Twitter "para hacer buena política" y para que "el amor gane al odio"

"Demasiado ruido y la tiranía de la presencia permanente"

Colau explica que ella no se marcha para evitar las críticas, si no porque es "mejor persona fuera de Twitter". Cree que la red social "no le deja hacer buena política" y por eso se va.

Da dos motivos. Uno: "las peleas estériles". Considera que es "muy fácil terminar entrando en peleas con adversarios políticos" y no es momento de "confrontación estéril". No elude las críticas, asegura. "A mí que me critíquen o me discutan (...) me gusta", y "Twitter tenía mucho de eso al principio", afirma en su comunicado. Pero cree que ahora no, porque la red "se ha llenado de perfiles falsos que intoxican e incitan al odio. Muchos de ellos, incluso comprados con dinero (bots) por la extrema derecha", denuncia.