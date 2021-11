El alcance de su enmienda conjunta a la ley de memoria democrática divide a PSOE y Podemos

En el terreno político, Santiago da por hecho que "el PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial" y entiende que es ese sesgo "post franquista de la judicatura" lo que explica "que España sea el único país de occidente" que ha permitido la impunidad de los crímenes cometidos por una dictadura, en este caso la de Franco. Para él, la posibilidad o no de actuar contra los autores de esos crímenes "refleja un problema político, no jurídico". Permitir la impunidad "es una opción política de quienes pueden imponerlo, aunque se haya revestido con doctrina jurídica".

En el entorno del diputado de Podemos admiten que Bolaños tiene razón de alguna manera cuando dice que no se va a juzgar a nadie por crímenes del franquismo, en la medida en que no queda prácticamente nadie vivo de aquella época a quien juzgar. Consideran, sin embargo, estas mismas fuentes que el ministro socialista no está en lo cierto al decir que el principio de penalidad no puede ser retroactivo. Por los argumentos expuestos por Santiago.