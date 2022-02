Mañueco, el político profesional que nunca ha estado en la oposición

Dicen los que le conocen que a Alfonso Fernandez Mañueco (Salamanca, 1965) "no se le mueve el flequillo". El candidato popular a la Junta de Castilla y León practica el 'marianismo', esa manera de hacer política sin aspavientos. De hecho, son amigos. "Siempre me he preguntado cómo actuaría Mariano Rajoy en determinadas circunstancias. Eso ha sido mi guía", ha dicho Mañueco en más de una ocasión.