Guerra contrario al indulto porque es "políticamente indeseable y jurídicamente ilegal"

Guerra sostiene que en cuestión de los indultos "hay una idea muy equivocada de que los indultos son de libre disposición del Gobierno, que los puede decidir el Gobierno como quiera, y eso no es verdad ", ha advertido.

No se han arrepentido

En ese sentido, ha subrayado que la Ley de Indultos "establece unas condiciones y luego el Gobierno tiene la capacidad de decisión", y, en concreto, ha citado "el artículo 25" de dicha ley que dice que "debe haber un informe prescriptivo del tribunal que juzgó" a los condenados objeto de indulto, y que "debe decir si se cumplen o no las condiciones que establece la ley".

Además, ha argumentado que tiene deberían "especificarse las pruebas o indicios que hayan podido observarse del arrepentimiento del penado", y "el tribunal sancionador lo ha dicho con toda claridad: no hay arrepentimiento". Es más, "algunos han confesado, y han dicho que no tienen nada que arrepentirse y `lo haré otra vez", según Guerra.

El exvicepresidente insiste en que "si el tribunal dice que no se dan las condiciones, el Gobierno no se lo puede dar" porque "sería un acto ilegal".

Así las cosas, Alfonso Guerra ha dicho tener "clarísimo que el indulto no se puede dar, y no se debe dar políticamente". "Políticamente es totalmente indeseable, y jurídicamente no es legal", ha zanjado.