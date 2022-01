Almeida defiende que no ha descalificado a Almudena Grandes y denuncia una "campaña" contra él

El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, no rectifica sus últimas palabras sobre la escritora Almudena Grandes. Pero sí que ha querido "matizar" y "puntualizar" lo que dijo sobre ella, a la vista de la tormenta política que se desató después de que dijera, con tanta sinceridad como crudeza, que no cree que la escritora se merezca ser Hija Predilecta de Madrid, pero que dio el visto bueno a tal designación porque quería tener Presupuestos para 2022 y la cesión era la forma de conseguirlo.

El alcalde madrileño, que reaparecía de su aislamiento por covid, ha defendido que ni en el comentario que hizo en una entrevista a OK Diario, ni nunca antes, se le ha podido escuchar ni "una sola descalificación" de la escritora. Dice que lo único que hizo fue circunscribir el debate a si se le debe dar o no la distinción. Él entiende que no y defiende que es "legítimo" que cada uno defienda su posición al respecto. "No fue el equipo de Gobierno el que puso encima de la mesa el nombre de Almudena Grandes. Fue el grupo mixto el que lo puso como condición innegociable", señalaba Almeida, recordando que la concesión del título a Grandes fue planteada por los concejales de Recupera Madrid (los llamados Carmenistas) como contrapartida a su respaldo a las cuentas del año que viene.