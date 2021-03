Almeida pide a Sánchez que no "embarre" la campaña y dice que Iglesias "se ha convertido en una caricatura"

"Nos hemos acostumbrado a que Sánchez no haya pisado las calles de Madrid en un año de pandemia. Sólo una vez cuando vino a La Paz y no invitó ni a la presidenta ni al alcalde. Pido a Sánchez que en campaña no venga a embarrar, ni insultar ni mentir. En campaña no vale llamar narcisista a Ayuso", ha aseverado Almeida, quien ha lamentado que en el primer acto de campaña del PSOE, el presidente del Gobierno haya dicho "falsedades" y cosas que "no se ajustan a la realidad".