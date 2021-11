Álvarez de Toledo le abre otro frente a Casado en plena guerra con Ayuso, con la publicación de su libro

No son buenas semanas para el líder del PP, Pablo Casado, y eso que las encuestas, incluido el último barómetro de GAD3 para NIUS, siguen dándole ganador. A la guerra fratricida abierta en canal contra Isabel Díaz Ayuso por el control orgánico del partido en Madrid, que le impide marcar agenda propia, se une ahora el libro de otra 'amiga', Cayetana Álvarez de Toledo, que no deja títere con cabeza , y que pone en cuestión su liderazgo.

Todo eso, unido a lo de saltarse la disciplina de voto la semana pasada al negarse a apretar el botón verde que ratificaba el nombramiento del polémico magistrado Enrique Arnaldo para el Constitucional; las acusaciones por 'bullying' contra García Egea; y el señalamiento al partido por "filtrar material incriminatorio" para perjudicar a Ayuso según ella , y rotundamente "falso" según la dirección nacional, ha colmado la paciencia de Génova, 13, que en un principio había apostado por no entrar al trapo para "no contribuir a que venda más libros". Pero el enfado con la exportavoz alcanza ya niveles estratosféricos.

El grupo parlamentario ha activado ya el procedimiento para sancionarla por una infracción que podrían considerar como muy grave . Álvarez de Toledo podría enfrentarse a una suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis meses, a la inhabilitación para desempeñar cargos, a una multa de entre 500 y700 euros, e incluso a la expulsión del partido. "Si hay que ponerle una sanción, se le pondrá, pero no nos va a solucionar ningún problema. Una reacción furibunda del partido, Casado o de Teo es lo que más desearía ", señala un diputado de la primera línea que la conoce muy bien.

Ella misma no tiene problemas en reconocer que es "un ajuste de cuentas con la política indeseable , el cinismo de los medios de comunicación y contra la empatía", de la que acusa reiteradamente a Pablo Casado. Para ella la empatía, lejos de una virtud, es una tara de la política actual que "sustituye a las convicciones". "De eso ella no tiene", apuntan desde el grupo parlamentario.

" Hacen falta líderes a los que llamen indeseables , (como se considera a sí misma si atendemos al título de su libro 'Políticamente indeseable"), sin titubear". Traducido: hacen falta políticos como ella... o como Isabel Díaz Ayuso, para la que no ahorra elogios y por la que apuesta en su duelo casi suicida con Pablo Casado . Las une un enemigo común: el número dos Teodoro García Egea.

A sus compañeros de escaño no se les escapa el 'pequeño' detalle de que el lanzamiento de su libro coincida con la bronca con Ayuso abierta en canal . "Es evidente que no lo ha escrito ahora, pero coinciden los tiempos y puede que haya acelerado su publicación. Que coincida con el lío de Isabel, y que arremeta contra Teodoro a ella le viene fenomenal para vender libros ", explica un dirigente de primer nivel.

La ahora diputada rasa, Cayetana Álvarez de Toledo, ya ha dejado claro que no piensa dejar su escaño porque se "siente del PP" y porque dice que en sus filas "hay gente extraordinaria". Pero sus compañeros del grupo parlamentario no lo perciben así, y ya se ponen en el momento "incómodo" en el que se crucen con ella por los pasillos del Congreso la semana que viene.

"Es que ha sentado fatal. Esta semana no tenemos pleno y no nos vemos. Pero seguro que muy mal" , comenta otra diputada que conoce bien a Álvarez de Toledo. "Los que se meten en charcos tienen que llevar Katiuskas", advierte otro compañero de escaño, que está seguro de que ella "aguantará el chaparrón, porque es una mujer fuerte" y ellos "gente educada".

Uno de los directamente aludidos por Cayetana Álvarez de Toledo prefiere apostar por aquella máxima de que no hay 'mayor desprecio que no hacer aprecio'. "El tema me da pereza", contesta, mientras en Génova confían en que este nuevo incendio se apague pronto.