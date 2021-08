Ampliación de El Prat: las complicaciones de un acuerdo entre dos ‘medios gobiernos’

El Gobierno central y el de la Generalitat parecen dispuestos a rizar el rizo de sus siempre complicadas relaciones : lo último es mostrarse en desacuerdo en lo que supuestamente habían acordado. No es un trabalenguas. Es lo que sugieren las últimas declaraciones de la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, reacia a que la anunciada inversión de 1.700 millones para el aeropuerto del Prat que se anunció a bombo y platillo sea para la ampliación de la tercera pista.

Pero va a ser que no está del todo claro. Porque ahora, Vilalta, de ERC, que recordemos es el partido que está al frente del Govern, plantea mejorar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat sin que se amplíe la pista . Y pide además a la ministra, Raquel Sánchez, que "no explique cuentos de hadas" anticipando que se compensará la afectación al entorno con más áreas protegidas.

"Para empezar a hablar de compensaciones actuales, en el caso de que se alargara la tercera pista y se afectara a La Ricarda" se debería hablar de las compensaciones no ejecutadas de la anterior ampliación del aeropuerto, ha comentado Vilalta con un evidente tono de reproche a la ministra. "No nos pueden prometer cuentos de hadas de compensaciones que van a existir, cuando no se han cumplido las compensaciones anteriores", apunta la portavoz republicana, que apuesta por buscar el equilibrio para mejorar el aeropuerto sin que vaya en contra de la preservación del medio ambiente y su entorno.