Ana Oramas, la diputada que colgó el teléfono a la ministra Laya porque "le insultó"

La diputada canaria ha seguido contando el incidente: "La única vez que me llamó fue para eso para insultarme por algo que había dicho días atrás",ha insistido Oramas desde la tribuna. Además ha contado que cuando le pidió explicaciones a la ministra, ésta le respondió: "Tú no eres nadie para explicarte nada" .

El tiempo de Laya "se ha acabado"

A medida que lo iba narrando, Oramas se encendía y ha terminado con un "que se lo coma, la peor ministra". No sin antes expresar, bien por deseo o bien por certeza, que el tiempo de Laya "se ha acabado" aunque "no piensa hacer leña del árbol caído". Ha dicho una Oramas que ha empezado haciendo un repaso del "nefasto" trabajo de Laya desde el caos con Marruecos, pasando por Venezuela, Estados Unidos o Europa, donde "no estamos".