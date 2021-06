Anatomía de un discurso: convivencia o conllevancia

Invitación a la convivencia

¿Servirán? No lo sabemos. Sánchez argumenta que sin ellos no se puede salir del bucle de los reproches y la discordia. “No estoy de acuerdo con quienes sostienen que es más útil para la convivencia tenerlos más años en la cárcel”, dice. “El coste social de mantener la situación en la que nos encontramos es alto, es prohibitivo”.

Nada fuera de la Constitución

El discurso al menos deja claras un par de evidencias: “No esperamos que quienes defienden la independencia abandonen sus ideales, lo que sí esperamos es que se comprenda que no hay caminos fuera de la ley… Lo único que exigimos es que nos atengamos al pacto constitucional. Fuera de la lealtad y la legalidad democrática no hay espacio para la política”.

El espíritu de concordia del 78

Dos no se abrazan si uno no quiere

Heridas recientes

En el proceso catalán, todo ocurrió anteayer. Apenas han pasado cuatro años desde el 1-O. Están aún muy recientes “las heridas que el tiempo no cura por sí solo”, en palabras del presidente. Los líderes del fallido proceso siguen mandando a distancia. Se mantiene la retórica del desafío y los gestos escasean -aunque hay uno muy relevante, que no volverán a hacer un referéndum unilateral, dice Junqueras. Pero no cabe esperar mucho más mientras dos partidos compitan ferozmente por arrogarse la túnica sagrada del independentismo. Volver a la “conllevancia” de Ortega ya sería bastante. Por lo pronto, la Constitución no se ha vuelto a violentar.