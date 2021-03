Andrea Levy se solidariza con Errejón tras el "¡Vete al médico!" proferido por un compañero del PP

En un mensaje en Twitter, Levy afirma que "ir al médico" no es algo "con lo que ridiculizar a nadie, por mucha distancia ideológica que se tenga con Errejón" , al tiempo que recuerda que "la salud mental es esencial para todos" y manda un toque de atención a sus compañeros de filas "la deshumanización del político pervierte nuestra salud democrática", afirma Levy.

“Ir al médico” no es ni un insulto ni un ataque, ni es algo con lo que ridiculizar a nadie, por mucha distancia ideológica que se tenga con @ierrejon . Al igual que la salud mental es algo esencial para todos, la deshumanización del político pervierte nuestra salud democrática. https://t.co/mb1Ou0nPMA

Levy enferma de fibromialgia

La dolencia que sufre desde el pasado mes de julio le provoca fuertes dolores musculares y en las articulaciones. "Tengo un dolor paralizante en las cervicales que no me deja mover los brazos", indicó cuando desveló su enfermedad, subrayando que esos días no puede maquilarse y le critican por su aspecto.