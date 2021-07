Iniesta pone voz al segundo homenaje de Estado a las víctimas de la covid-19 presidido por el rey

La voz de Andrés Iniesta no es la más bonita. Pero no le han elegido por eso. El exjugador de la selección española de fútbol pone voz al vídeo del segundo homenaje de Estado a las víctimas de la covid-19. Iniesta pone voz a la tristeza de una España que rinde honores a los que ya no están por culpa de la pandemia y los que siguen luchando contra ella. Es la voz de la España que puede, que lo da todo hasta el último aliento. Sin ponerse medallas, sin enfadarse, sin crisparse.