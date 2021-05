Andrés Trapiello, tras la polémica por su Medalla de Oro: "En la Constitución caben todos los Madriles y todas las Españas"

El escritor Andrés Trapiello ha defendido este sábado, festividad de San Isidro en Madrid, que en la Constitución de 1978 caben "todos los Madriles y todas las Españas". "Gracias a ella, vemos representados a todas las Españas , a todos los Madriles posibles, imposibles, deseables o no.... y es posible porque lo estamos haciendo en paz", ha trasladado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Tras recoger la Medalla de Oro de manos del regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, el escritor ha citado a Galdós y Baroja, "madrileños que no eran de Madrid", así como a Giner de los Ríos.

La portavoz socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, declaró en el Pleno extraordinario celebrado esta misma semana que en su grupo no consideraban adecuado el reconocimiento al escritor "porque no se puede premiar el revisionismo de la historia que él representa", aunque no optaron por una enmienda a la totalidad del bloque de medallas.