Elecciones Madrid 2021: Sánchez ignora a Ayuso pero reclama evitar el "pillaje" y la "corrupción" del PP

En la idea de la corrupción del PP ha insistido al acusar a este partido de maniobrar siempre para que España no se recupere de sus crisis. "Dicen que aman mucho a España, pero sólo la aman si están en el Gobierno, porque si no gobiernan, su máxima es que mejor que España se hunda , que ya llegarán ellos para salvarla o, por los menos, para volver a gobernar y reanudar su pillaje. Eso -ha apostillado- es lo que hacen".

Gabilondo a Ayuso: "Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. No puedes vivir sin mencionarle"

"La señora Ayuso culpa de sus errores a todos, pero tú no ves los tuyos. Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. ¿El virus?, Sánchez; ¿Toni Cantó?, Sánchez; ¿Que no puede resolver algo particular?, Sánchez. Madrid no te debe tres, nos debes una porque no puedes vivir sin mencionar a Sánchez", ha arremetido Gabilondo en su primer acto de campaña en la sede del partido, en Ferraz, acompañado del presidente del Gobierno.