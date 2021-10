Ángel Gabilondo, nuevo Defensor del Pueblo

Las urnas provocaron el mayor desastre electoral para los socialistas en la Comunidad . Obtuvieron su peor resultado histórico, superados incluso por Más Madrid, la formación de Íñigo Errejón. Esa derrota generó una crisis en la federación madrileña que ahora mismo está dirigida por una gestora. Gabilondo no llegó a recoger su acta de diputado. Unos días después del batacazo, el candidato sufrió una arritmia cardiaca y se retiró de los focos .

En un panorama político crispado y polarizado como el español, el perfil moderado, culto, sereno y dialogante de Gabilondo, -nacido en San Sebastián el 1 de marzo de 1949, le ha convertido en un rara avis. Se vio precisamente en la campaña madrileña. Un Gabilondo que no encontró su sitio ante figuras tan polarizadas como Ayuso y Pablo Iglesias. En el primer vídeo de esa campaña se presentó ante los madrileños como un hombre "soso, serio y formal" .

Gabilondo ha estado en política, pero no es un político al uso. Para empezar, no tiene carné del PSOE. Él se declara "militante de sus ideas" . Doctor en Filosofía y catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid, gran parte de su vida ha estado vinculada al mundo académico y universitario. Fue presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas.

En 2019, José Luis Rodríguez Zapatero le nombró ministro de Educación . Su empeño personal fue conseguir un gran Pacto de Estado en una materia tan sensible. Ha sido el ministro que más cerca ha estado de lograrlo. Gabilondo consensuó con el PP un documento con 12 objetivos y 148 medidas concretas para una década. Al final, los populares, con María Dolores de Cospedal como portavoz en educación, no firmaron el acuerdo. Su pasión es la Educación con mayúsculas, "la mejor política económica", ha dicho en alguna ocasión.

Precisamente esa estrategia de no confrontación de Gabilondo generó críticas en un sector del PSOE que echaba en falta más colmillo político ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que se ha convertido en el ariete contra las políticas de Pedro Sánchez. Ayuso llegó a decir en campaña: "Si de mí depende, no va a ser Defensor del Pueblo".

Desde 2015 fue diputado y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Cuando Ferraz le propuso ser cabeza de lista, su hermano, el periodista Iñaki Gabilondo, le aconsejó no meterse "en la boca de ese lobo". Ángel Gabilondo no le hizo caso y dio el paso. Ese año perdió frente a Cristina Cifuentes, pero en 2019 ganó las elecciones en la Comunidad. Los socialistas no conseguían una victoria desde 1987, aunque el pacto entre PP y Ciudadanos apoyado por Vox, impidió que fuese presidente. En las siguientes elecciones, las de mayo de este año, el vuelco fue total y la derrota socialista, histórica.