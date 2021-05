Gabilondo, tras el peor resultado del PSOE en Madrid, "lamenta" no haber conseguido un "debate sosegado"

"Yo no he sido capaz de abrir esos espacios para un debate sosegado y no descalifico a nadie porque haya sido así. No lo he logrado y lo lamento", ha comentado. También ha reconocido que los resultados "no son buenos" y que se analizarán dentro del partido porque "no era lo que esperaban" pero ha asegurado que dentro de dos años volverá a haber comicios y tendrán que "reorientar" el proyecto socialista en la región.