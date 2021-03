El portazo de Gabilondo a Unidas Podemos en Madrid: "Con este Iglesias, no"

El candidato socialista quiere un gobierno alejado de la "confrontación y el radicalismo"

A Ángel Gabilondo no le gustan los extremos ni los radicalismos. Y tiene claro con quién le gustaría pactar en el caso de no conseguir una mayoría absoluta el próximo 4 de mayo en Madrid. Más Madrid y Ciudadanos están entre sus posibles compañeros de baile. Pero con Pablo Iglesias, no. Por su nivel "de confrontación"

Ni Iglesias, ni por supuesto Isabel Díaz Ayuso. Le desagradan la manera que ambos tienen de presentar unas elecciones como una "confrontación, extremismo y anulación del contrario". Así lo ha dicho en una entrevista en La Sexta.

En realidad es lo que hubiera querido en 2019, pactar con Más Madrid y Ciudadanos. Gabilondo fue el candidato más votado, pero los naranjas se negaron entonces a apoyarle y decidieron aupar a una semidesconocida Isabel Díaz Ayuso a la presidencia madrileña. Los de Íñigo Errejón y Mónica García, siempre le tendieron la mano.

"Con este Iglesias, no"

Gabilondo ha asegurado que un pacto con Más Madrid y Ciudadanos en ese momento hubiera supuesto hacer de Madrid "un espacio plural y abierto". Pero tiene claro que ahora mismo con Unidas Podemos no es posible pactar. "Con este Iglesias, no. Yo digo no a Podemos en este clima de confrontación y extremismo", ha lanzado.

A su juicio, Cs se equivocó al unirse al PP y también ha reconocido que con Unidas Podemos en la Asamblea han trabajado "muy bien". No obstante, ha señalado que le "intranquilizaría" que alguien con "un planteamiento extremista y radical formara parta del gobierno".

Gabilondo asegura que no tiene nada personal contra Iglesias, pero sí a la manera de hacer política que demuestra ahora. "No descalifico a Iglesias, comparto muchos puntos de vista. Esto no es una negativa a él, sino a cómo plantea la cuestión en Madrid. No puede ir por esas vías de confrontación y así planteadas las cosas, no", ha explicado.

Gabilondo asegura que no le representa "ni el odio ni la furia" y cree que con esta idea de confrontación "la mayoría de la ciudadanía no se siente representada". Así, insiste en la necesidad de que haya "un gobierno en serio".

