Sánchez se juega la legislatura con los indultos (o no)

Técnicamente quedan dos años de legislatura, una eternidad en política. Si el futuro es incertidumbre, en este caso el pasado tampoco sirve de guía. Decisiones arriesgadas de anteriores presidentes no siempre han tenido un coste electoral decisivo. La clave parece estar en si la cuestión llega viva o no a las urnas. La política es la capacidad de predecir el futuro y después tener la habilidad de explicar por qué no se ha cumplido, dice el baúl de citas de Winston Churchill.