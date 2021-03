Un aplauso y muchas gracias: Sánchez y sus ministros despiden a Pablo Iglesias

El adiós ha sido como suelen ser los adioses . Ha habido discursos –tanto del presidente, Pedro Sánchez como del propio Iglesias- y aplausos incluso, todo ello en un clima “cordial, elegante, educado”, según lo describen quienes han tenido ocasión de vivirlo en directo. No todos los días abandona su cargo un vicepresidente, menos aún uno de su perfil político y personal, así que ha sido una mañana especial para los ministros, y de mucha curiosidad para los periodistas que querían saber cómo se había consumado una salida tan sonada.

No era el día de pasar factura

“ No es el escenario ideal para desempeñar una tarea por primera vez”, ha añadido la portavoz, consciente de que, si nunca ha sido el día para pasar factura al socio con el que los socialistas han vivido en tensión continua, aún menos lo era este martes. “Ha sido importante su aportación”, “el ánimo que nos hemos estado dando”... todo han sido buenas palabras. Ha hablado también “afecto” y “cariño” para definir el clima de la despedida.

A Iglesias, quienes le han escuchado en su mensaje final, no le han apreciado triste, ni “compungido” por aquello de dejar Moncloa . Al revés, dicen que en su discurso –el habitual sobre el reto que supone Madrid para él- se le notaba animoso. Es verdad que pierde un sillón y un coche oficial, pero gana un reto.

El ya ex vicepresidente, según ha trascendido también de la reunión donde las deliberaciones son secretas, ha hablado de su “aprendizaje” en este tiempo y ha dedicado palabras concretas de elogio hacia determinados compañeros -los de Podemos y algunos de ‘los otros’- pero quien lo ha oído no da nombres.

Todo muy correcto, muy polite. La maquinaria de Moncloa, eso sí, se ha mostrado implacable con el ya ex miembro del consejo incluso en tal día como éste. No ha tenido opción de despedirse públicamente , en la rueda de prensa habitual de los martes, en la que ha comparecido el ministro de Ciencia, Pedro Duque, junto a María Jesús Montero. Un último minuto de gloria.

La portavoz ha justificado, rotunda, la ausencia: “Lo he dicho muchas veces. Normalmente se hace por razón de la materia. Hoy el anteproyecto de ley (la de Ciencia que se ha presentado ante el gabinete) parece obligado que la presente el ministro Duque. No hay otra explicación. Se debe a cuestiones organizativas”. Lo dicho: Moncloa, la administración como tal , no perdona.