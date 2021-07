Aplausos en la despedida a las alcaldesas convertidas en ministras

"Echaré de menos Gavà, ya que aquí tengo amigos, familia, etc." , ha agregado Sánchez, que se ha mostrado ilusionada antes y después de recibir los aplausos del pleno municipal, que ha comenzado a las 12:00 h. Otras alcaldesas de la comarca del Baix Llobregat se han reunido con ella y se han sumado a la ovación.

Por su parte, la también nueva portavoz del Gobierno , Isabel Rodríguez, no ha podido evitar emocionarse en su comparecencia en el pleno de las 12:30 h. "Seguiré trabajando por las esperanzas de Puertollano" , ha asegurado, recordando la conversación que ha tenido con dos mujeres pensionistas.

"Alcaldesa, mis hijos me piden yogures para los suyos y con mi pensión no llegamos a comprarlos. Yo les digo a ellas y a quien tiene dificultades en toda España que esta futura ministra trabajará por todos ellos en el seno de un Gobierno que no pierde la perspectiva de la calle", ha añadido la próxima ministra de Política Territorial.