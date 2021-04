Apuntes de campaña / Ayuso y sus 'ayusadas'

¡Acabáramos! El Madrid de “Libertad” que promete Ayuso es ese lugar en el que “puedes cambiar de pareja y no volvértela a encontrar nunca más”. Sí, lo de las comillas es suyo.

O sea, que ya no es solo que te puedas tomar una caña al salir del trabajo. Es que, rizando el rizo, lo más probable es que no coincidas con tu ex en la mesa de al lado. ¡Toma ya promesa electoral!