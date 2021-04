Apuntes de campaña / El Madrid de los garrotazos

A los madrileños se les acumula el trabajo . No salen de un lío, el del 4M, y se ven metidos en otro, el de las señas de identidad. La cosa va de adivinar qué significa eso de vivir “a la madrileña” , que no se sabe si es el leit motiv o simplemente el chascarrillo de estos últimos días de campaña.

Para gran debate no da. Pero oye, distrae. Lo de ponerle puertas al campo no resulta útil, pero lo que es entretener... ¡mazo! que diría un castizo.

Trabajo de campo: el cartel de Ciudadanos

Maite tiene 39 años, es consultora, de San Sebastián. Vino a estudiar y se quedó a vivir a la madrileña. “Me enganchó” , dice. Como a tantos. Ha sido madrugadora en lo de votar, lo ha hecho por correo y a Ciudadanos, revela declarándose “decepcionada” por la campaña. “Mucho insulto”. Antes votó al PSOE pero esta vez –“con Iglesias no me gusta”- ha cambiado.

Algunos por casualidad –“yo es que he salido a correr...”, “yo soy el portero de la finca”- ; otros, porque no les queda otro remedio mientras toman, a la madrileña, una cerveza en las terrazas de la zona. Los que se paran siguen siendo pocos.

Uno de ellos, Vicente, 69 años, jubilado, sentencia cuando le llega el turno a Bal: “Este es de los no muy malos”. Cree que habla bien. “Lo que no se puede es estar tirando piedras unos a otros, eso no lo admito”.