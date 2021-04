Apuntes de campaña / El día en que "cambia todo"

El fútbol, que diría aquel, sigue siendo "la cosa más importante de las cosas que no son importantes".

Charco a la vista: ¿Qué piensan los candidatos? El Real Madrid y el Atlético están entre los elegidos, pero no el Getafe, ni el Rayo, ni el Alcorcón... Fútbol, negocio, lucha de clases... "Es una secesión de ricos", ha dicho Errejón, lanzádose en plancha. Muchos otros van a optar por el regate .

"Mañana cambia todo"

“Podemos no existiría en España si no hubiera habido debates en televisión”, ha dicho el candidato en la presentación de su programa. Sin preguntas de periodistas, otra vez. Se debe estar reservando...

Propuesta de Ciudadanos PARA el Metro...

Propaganda de Vox EN el Metro....

La Fiscalía ha abierto una investigación por un presunto delito de odio. Y no, los mena (los menores no acompañados) no reciben el dinero que dice Vox. Es un bulo.