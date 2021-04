¡Uf! Venía la campaña así como con dudas, polarizada unpocosíperonotanto... Ya no las hay. Cuatro balas con amenaza de muerte y una descreída y retadora Rocío Monasterio la han sacado definitivamente de quicio. Ha descarrilado.

2) Iglesias acertó, a medias: el debate iba a cambiar todo. Pero no fue el de la tele, ha sido el de la SER...

Lapidario:

. Ángel Gabilondo (PSOE): "¡Pruebe a ser educada ¡a ver qué pasa!". "No haga discursos de antipolítica porque son incipientes nidos de dictadura". (a Monasterio)

. Edmundo Bal (Ciudadanos): "No puede ser que crea que hay una violencia buena y otra mala" (a Monasterio)

. Mónica García (Más Madrid): "Merece estar en este debate y contrastar, pero lo que no merece es estar en ninguna institución. (A Iglesias) le han mandado balas ¿De qué se ríe?" (a Monasterio)

Y mientras Ayuso...

La candidata del PP no quiso estar en el debate. Aceptó solo uno, el de Telemadrid, y a duras penas. La izquierda no se volverá a sentar con Vox. Así que no habrá más.