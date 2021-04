Apuntes de campaña / De navajas, cordones y circos

Una navaja enviada a la ministra Maroto enrarece, aún más, la campaña

Ayuso acusa a la izquierda de montar "circos" con los debates y las amenazas

Gabilondo plantea un 'cordón sanitario' para que nadie gobierne con Vox

Hace un tiempo que todos los lunes caen, además, en campaña. En realidad han sido solo los dos últimos, pero tal y como viene la cosa a uno se le hacen ya hasta demasiados. Y le quedan pocas ganas de que haya más.

No porque sean de campaña, sino porque ¡vaya con la campaña!

Sugerencia: el lunes que viene, que es el de reflexión habría que darle una vuelta... Mejor aún, empezar desde ya.

Ahora... una navaja

La navaja...

La destinataria...

A Reyes Maroto, ministra de Industria, de paso por la campaña del 4M por aquello de que Gabilondo, si gobierna, la quiere como vicepresidenta económica se le ha debido pasar por la cabeza lo de... ¡si lo sé no vengo! Pero no.

Las condenas de los candidatos...

... la postura oficial de Vox

El "como todas" is the new "venga de donde venga".

Detalles del caso...

. El autor del envío es vecino de El Escorial. En el sobre aparece su nombre y dirección. Padece un trastorno mental. Según fuentes policiales, su obsesión con la ministra viene de atrás.

. El sobre llegó el viernes al ministerio. Este lunes lo ha abierto la secretaria de la ministra. La policía ha tardado nada en dar con el autor. La dirección en el sobre, ciertamente, lo ponía fácil.

... queja/sospecha:

Isabel Díaz Ayuso (PP): “Todos recibimos en algún momento amenazas. La diferencia es que unos no lo comentamos, lo llevamos ante las autoridades y no estamos haciendo circos. Lo que no hay que hacer es seguir aumentando el efecto llamada".

Debates electorales

La (otra) polémica

En un ambiente incendiado, Gabilondo recupera un viejo conocido de la política española: el cordón sanitario.

. Respuesta del aludido, Vox: "Dejemos de hablar de cordón sanitario. Es una soga democrática en el cuello de cuatro millones de españoles”. (Jorge Buxadé, Vox)

. Respuesta del posible afectado, el PP:

"¿Pero por qué nos va a decir el señor Gabilondo con quién se puede pactar y con quién no se puede pactar?".

¡Ojo al tono! Es casi idéntico al de aquel Aznar del... "¿Pero quien te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?"...

Inolvidable.

Lapidario

. Pablo Iglesias (Unidas Podemos), en la Ser: “Nos correrían a gorrazos si no llegamos a un acuerdo”. (Sobre un posible pacto de izquierdas)

. Íñigo Errejón (Más País): "El odio va a perder".

. Edmundo Bal (Ciudadanos): "¡Yo quiero debatir!"

. Isabel Díaz Ayuso (PP): “Como no he estado en ese circo no me tengo que pronunciar al respecto”. (Sobre si se hubiera levantado o no el el debate de la SER).

Deportes

Fútbol. Santiago Abascal y Rocío Monasterio (Vox) vuelven a Vallecas. Al palco.

Atletismo. Mónica García (Más Madrid), en la pista.