Aragonès acepta no marcar plazos a la mesa de diálogo pero exigirá "resultados, concreciones y avances"

"Es el reinicio del proceso de negociación" . Para el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, su cara a cara de casi dos horas con Pedro Sánchez y la reunión de la mesa de diálogo abren "una nueva fase" en Cataluña para una "resolución democrática" del conflicto político. Coincide con el presidente del Gobierno en que no hay que marcar plazos a la mesa que necesitará "tiempo y perseverancia" para "construir confianzas". Aunque también avisa de que tiene que haber pasos hacia adelante. "Exigiremos resultados, concreciones y avances" , ha dicho el jefe del Govern.

No ha habido ningún movimiento en la posición que ha defendido Aragonés. La amnistía y la autodeterminación es la solución que contemplan los republicanos porque consideran que es la mayoritaria en la sociedad catalana. Para el presidente de la Generalitat, el referéndum es la "propuesta más inclusiva" porque es un proceso "libre, democrático y legítimo" que deja en manos de la ciudadanía la decisión final y permite a todas las partes que tengan "la oportunidad de ganar". "El referéndum es sobre la independencia de Cataluña y se tiene que decidir en Cataluña" , ha proclamado.

Sánchez ya le ha dicho que el Gobierno está radicalmente en contra porque esa consulta no cabe en la Constitución. A él tampoco le vale la agenda por el reencuentro que plantea el presidente del Gobierno. Para Aragonès "el conflicto político va de soberanía", no de infraestructuras o inversiones que son asuntos a tratar en otros foros como la Comisión Bilateral. "Estamos muy lejos", ha enfatizado el presidente catalán, por eso, reivindica la necesidad de sentarse en la misma mesa. "Un proceso de negociación donde la materia es la soberanía no es un proceso fácil", ha advertido Aragonès que en varias ocasiones ha incidido en la necesidad de que las dos partes tienen que sentirse cómodas para construir confianzas.