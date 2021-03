Aragonès no logra la presidencia y encara una segunda votación con su investidura pendiendo de un hilo

No ha sido a la primera y, aunque tiene el comodín de la mayoría simple, tampoco sabe si será a la segunda. El candidato de ERC a la presidencia del Govern de Cataluña, Pere Aragonès, no ha aunado el apoyo necesario del Parlament para ser investido en primera vuelta. La última jugada de Junts per Catalunya, que se ha abstenido en la votación de este 26 de marzo y ha dejado a Aragonès lejos de la mayoría absoluta necesaria, pone a prueba la estrategia de los republicanos, a los que ha amagado con tampoco votar a favor en una segunda vuelta.