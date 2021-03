Aragonès fracasa en su segundo debate de investidura a la presidencia del Govern: "No lo entiendo"

🗨️@salvadorilla:



Senyors d'ERC i Junts per Catalunya: vostès van ser els màxims responsables d'unes eleccions que han perdut.



No fa falta repetir un fracàs.



🤝Hi ha alternativa i jo em comprometo a treballar per construir-la i encapçalar-la.#SOMalternativa pic.twitter.com/qiSzyt0HqE