Aragonès impulsará el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación con la mesa de diálogo

El president de la Generalitat centrará su actividad en este órgano para que esté "consolidado" cuando se retoma la mesa de diálogo

Aragonès pretende conformar lo antes posible el grupo impulsor formado por ERC, Junts y la CUP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, impulsará el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación entre el mes de julio y agosto. De este modo pretende agrupar a partidos, entidades e instituciones para conseguir el máximo consenso en la reunión de la mesa de diálogo.

Aragonès centrará su actividad en convocar este órgano para que esté “consolidado” cuando se retome la mesa de diálogo, explica en una entrevista concedida a Catalunya Radio. La intención del president es conformar lo antes posible el grupo impulsor formado por los grupos parlamentarios ERC, Junts y la CUP.

Sobre la Conferencia de Presidentes autonómicos, Aragonès ha asegurado que “su previsión es mantener exclusivamente la interlocución con el Gobierno español en la relación bilateral y no en el ámbito de la Conferencia de Presidentes”.

Reunión con Pedro Sánchez

Sobre la reunión con Pedro Sánchez, Aragonès ha dicho que la temática que abordaron fue la “represión en general, también en casos particulares”, como el del Tribunal de Cuentas, que según el president de la Generalitat se deberá solucionar en la mesa de diálogo.

Caminos para el referéndum

Después de que Sánchez dijese en el Congreso que no habrá referéndum de autodeterminación si el independentismo no logra convencer al Congreso, Aragonès replicado al Presidente del Gobierno: “Hay caminos. La cuestión es si la solución que propone el PSOE puede incluir a los que defendemos la independencia y los que no la defienden. Porque la nuestra sí que los incluye”, concluye.