Aragonès urge a Sánchez que la decisión sobre los indultos llegue "lo antes posible" y que "sea lo más justa"

Encuentro presencial con Sánchez

No obstante, Aragonès ha insistido en que "mientras se logra la amnistía" no se opondrán a los posibles indultos a los presos condenados por la sentencia del procés que el Gobierno de Sánchez defiende. De hecho, ha aprovechado para pedir que la decisión se tome "lo antes posible" y sea lo más justa. "No solo no nos opondremos sino que además nos parecerá bien. No queremos especular en cuándo se producirán, detrás de ello hay familias que pueden contar los días que quedan por delante. Queremos ser muy cuidadosos con este tema porque entendemos que un indulto aligera el dolor pero no es la solución para resolver el conflicto", ha remarcado.