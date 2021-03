Aragonès tampoco será investido president del Govern hoy: los nuevos escenarios que se abren

El presidenciable con menos votos en primera vuelta de la historia del Parlament. Así es como se somete Pere Aragonès a su segunda votación de investidura este martes 29 de marzo, y lo hace con el mismo guion del pasado viernes , con el único apoyo de la CUP . El candidato de Esquerra Republicana a presidir la Generalitat, no ha conseguido mover a Junts per Catalunya de la abstención y sus 32 diputados volverán a impedir que alcance todavía el despacho que fue de Quim Torra hasta su inhabilitación.

Por el momento, y a falta de un giro de guion propio no solo de 'thrillers', sino también de la política catalana o incluso madrileña, ERC no cederá en las pretensiones del expresident de liderar el independentismo , por mucho que el presidente de la entidad privada establecida en el "exilio" de Waterloo (Bruselas) haya propuesto unas elecciones internas; la vía pragmática republicana no le permite renunciar a la mesa de diálogo con el Gobierno central y de la que Junts se desmarca. En caso de hacerlo, la dirección posconvergente deberá valorar de urgencia este movimiento aunque falten concretar el resto de carpetas enumeradas por Artadi.

📄 Junts per Catalunya acorda per unanimitat mantenir l’abstenció a la investidura de Pere Aragonès 📌 Llegeix la nota de premsa: https://t.co/FuTNPU9HVJ 🎥 Recupera el vídeo de la roda de premsa: https://t.co/MSuxO3AVNu

La búsqueda de otros apoyos se antoja imposible

🎥[VÍDEO] @martavilaltat : "No hi ha esculls insalvables. Estem d'acord que cal una estratègia compartida 🤝 i reformular el Consell per la República. Demanem un gest de responsabilitat a Junts, un gest que @Esquerra_ERC sempre ha fet✅" pic.twitter.com/GuA5AvamJO

La amenaza de la repetición electoral e Illa, sin opciones

Su grupo reivindica por activa y por pasiva que no propondrá a ningún otro candidato porque Aragonès debe ser el nuevo president tras los resultados del 14-F; también que no provocará una repetición electoral, aunque Junts podría salir beneficiado de ella 'robando' los 77.000 votos al PDeCAT, que no obtuvo representación, y empatar con ERC en escaños. De apostar por ello, el calendario no solo marcaría en rojo el 26 de mayo como fecha límite para investir a un candidato, sino también el 19 de julio como nueva fecha electoral, 54 días después de la disolución de la cámara.