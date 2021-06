Aragonès viajará el viernes a Waterloo para "abordar el inicio de legislatura" con Puigdemont

Ronda de contactos

El dirigente catalán también ha mantenido la reunión con la CUP este mismo martes, en la que han participado Laura Vilagrà, Dolors Sabater y Eulàlia Reguant. En este encuentro la formación anticapitalista ha no ha tardado en trasladar su "preocupación" a Aragonès por "gestos" que no les ha gustado. Según la presidenta de la formación en el Parlament, Dolors Sabater, "no ven lógico que Puigneró asista a la cena" porque consideran que "no toca en esta legislatura dar cobertura a una pretendida normalidad. Nos parece que en las relaciones con el Estado debe haber una escenificación de esta no normalidad".