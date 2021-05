Arrimadas bromea con el lapsus de Bea Fanjul y dice que C's y Bal son "lo bueno conocido y lo bueno por conocer"

Durante un acto de campaña del PP en Alcalá de Henares, Fanjul elogió a la presidenta regional en funciones y candidata de su partido, Isabel Díaz Ayuso, "una mujer con mayúsculas", y defendió que en Madrid "no hace falta experimentar más", pero luego se equivocó al mencionar el famoso dicho: "¿Sabes eso de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso".

Aprovechando la metedura de pata de Fanjul, Arrimadas ha ofrecido una versión corregida del refrán: " El martes vais a elegir lo bueno conocido , que es Ciudadanos gestionando bien en la Comunidad de Madrid, y lo bueno por conocer, que es Edmundo Bal gobernando para todos los madrileños, no para la mitad contra la otra mitad, y gobernando bien".

En declaraciones ante los medios de comunicación en la carpa de C's ubicada en la Puerta del Sol de Madrid, ha defendido que el Ejecutivo de coalición que su partido tenía con el PP "funcionaba bien" , que había "un buen acuerdo" de gobierno, "buenos gestores y buenos proyectos" y estaban "los presupuestos preparados". Por ello, ha pedido que no se cambie "un gobierno de éxito por un experimento (con Vox) por un capricho personal" , en alusión a la decisión de Díaz Ayuso de convocar elecciones anticipadas.

Elegir en las urnas la "tolerancia" y la "concordia"

"Estoy convencida de que va a haber una ola naranja en las urnas, de los moderados, de los que no gritan, los que quieren propuestas y no insultos, los que no critican pero trabajan", ha manifestado.