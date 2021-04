Arrimadas niega que Casado le ofreciera ser portavoz del PP: "Yo no me vendo por un cargo"

La presidenta de Ciudadanos , Inés Arrimadas , ha negado que el líder del PP, Pablo Casado, le ofreciese ser portavoz de los populares en el Congreso. "No. Nunca hemos hablado de cargos", ha asegurado en una entrevista en RNE.

La líder naranja ha aprovechado para dejar claro que "Ciudadanos no está en venta y yo no me vendo por un cargo", ha expresado. Una frase, que sin mencionarlo parecía dedicada a Toni Cantó.