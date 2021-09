Los partidos de la Asamblea de Ceuta plantan a Vox tras una nueva trifulca

Que la Asamblea de Ceuta suspenda abruptamente sus sesiones plenarias empieza a no ser noticia. En los útimos meses los enfrentamientos entre el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, han trascendido de la política regional a la nacional y no ha habido reunion del parlamento autonómico que no haya terminado con un cruce de reproches subidos de tono.