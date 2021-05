De los atascos al precio de la vivienda: el 'vivir a la madrileña' de Ayuso frente a los datos

La libertad de Ayuso

El hecho diferencial madrileño, según Ayuso, es que en Madrid se vive en “libertad”. Así la definía en un mitin en Leganés: “Aunque madrugue y aunque pelee y aunque sufra, por las tardes, compro donde quiero, consumo donde me dé la gana, visito a quien considero y si voy a misa o voy a los toros o no voy a ningún lado o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. ¡Vivo así! ¡Vivo en Madrid y por eso soy libre!”.