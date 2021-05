Ayuso capitaliza el 2 de Mayo y equipara la rebelión contra los franceses con su lema de libertad

Claro que no ha hecho falta cargar las tintas en el discurso porque el cantante Nacho Cano ya lo ha hecho por ella. El compositor, que actuó en Nochevieja en la Puerta del Sol, era uno de los premiados, pero s u galardón con banda roja incluida se lo ha entregado a la presidenta madrileña "por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y ser tan buena presidenta". Nada más que añadir. Luego Ayuso en conversación informal con los periodistas que asistían al acto, ha asegurado que no se lo esperaba. " Casi me pongo a llorar", confesaba .

Pablo Iglesias no acude, Mónica García se marcha

La candidata de Más Madrid, Mónica García , que en todas las encuestas le ha tomado la delantera a Iglesias, sí ha hecho acto de presencia pero sólo un ratito. Lo justo para cagar contra Ayuso y a continuación marcharse: " Esperemos que este sea el último acto de la señora Ayuso , porque nos merecemos un gobierno decente que piense en el bien común y no utilice las instituciones en beneficio propio". A continuación se ha marchado corriendo Puerta del Sol arriba. La causa, que no quería ver cómo entregaban la medalla de la comunidad a Cristina Cifuentes , después de que la justicia la absolviera por el 'caso máster'.

Cifuentes se reivindica "libre de cargos y cargas"

Contrastaba el buen rollo entre las presidentas, con el saludo gélido al otro expresidente, Ángel Garrido , que también ha recibido el máximo galardón de la región. Ellos no se llevan, y mucho menos desde que Garrido dio la espantada y se fue a Ciudadanos, lo que en las filas del PP siempre se consideró traición. Claro que para la frialdad, la de Ayuso con el que fuera su vicepresidente hasta hace dos meses, Ignacio Aguado. No se han cruzado ni palabra .

Eso y la ausencia de Pablo Iglesias. "No me lo he encontrado. Ni a Pablo ni a ningún ex", decía irónica Isabel Díaz Ayuso, que sigue presumiendo su nuevo mantra electoral: "Madrid, la libertad de no encontrarte a ningún ex".